"Tego dżina nie da się zawrócić do butelki". Strach przed zrzuceniem skażonej wody do oceanu

Gdy radioaktywna woda zacznie trafiać do oceanu, nie będzie już możliwości jej usunięcia. Tego dżina nie da się zawrócić do butelki - podkreśla ekspert cytowany przez BBC. Choć Japonia zapewnia, że jej plan zrzucenia skażonej wody z elektrowni w Fukushimie do morza jest całkowicie bezpieczny, nie cichną obawy części ekspertów i państw sąsiednich.

We wtorek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wydała zgodę, aby Japonia spuściła do morza przefiltrowaną, ale wciąż radioaktywną wodę ze zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Oceniając na prośbę rządu Japonii plan dotyczący skażonej wody, uznała, że wpływ przedostania się substancji radioaktywnych do morza będzie "pomijalny". Proces wypompowywania wody do oceanu ma być stopniowy i trwać od 30 do 40 lat.

Decyzja MAEA nie uspokoiła jednak zarówno wielu mieszkańców Japonii, jak też państw sąsiednich. BBC informuje, że Chiny domagają się, aby Japończycy zawarli najpierw w sprawie zrzutu skażonej wody do morza porozumienie z innymi krajami regionu oraz organizacjami międzynarodowymi. Pekin oskarżył też Tokio o naruszenie "moralnych i prawnych zobowiązań" wobec społeczności międzynarodowej. Chińskie władze ostrzegły, że jeśli Japonia przystąpi do działania, "będzie musiała liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami".

Skażona woda z Fukushimy

Protestują też inne sąsiednie państwa. Korea Południowa oficjalnie przekazał, że "szanuje" ustalenia MAEA dotyczące wypompowywania radioaktywnej wody do oceanu, a jej premier stwierdził nawet, że mógłby napić się wody z okolic Fukushimy. Nie przekonało to jednak koreańskiego społeczeństwa, w którym aż 80 proc. obywateli obawia się rezultatu działań zapowiedzianych przez Japonię. W Seulu od kilku tygodni organizowane są protesty przeciwko japońskim planom wypuszczenia skażonej wody z Fukushimy.

- Rząd egzekwuje zdecydowaną politykę niezaśmiecania mórz. A teraz nie powie ani słowa (Japończykom - red.) na temat ścieków mających wpływać do oceanu - powiedział w rozmowie z koreańską edycją BBC miejscowy rybak. - Niektórzy przedstawiciele władz mówią, żebyśmy siedzieli cicho, jeśli nie chcemy pogłębiać złości konsumentów. To nonsens - dodał.

Obawy te podziela również część naukowców. - Otrzymaliśmy nieodpowiednią ocenę radiologicznego i ekologicznego wpływu tego planu - mówi dla BBC prof. Robert Richmond, biolog morski z University of Hawaii. - Niepokoi nas, że Japonia nie tylko nie byłaby w stanie wykryć, co dostaje się do wody, ale też, że jeśli to zrobią (wypuszczą radioaktywną wodę do oceanu - red.), nie będzie już możliwości, by ją usunąć. Tego dżina nie da się zawrócić do butelki - podkreślił.

Elektrownia jądrowa w Fukushimie KIMIMASA MAYAMA/EPA/PAP

Radioaktywna woda do oceanu

Władze Japonii zapewniają, że jej plan zrzucania skażonej wody do morza jest bezpieczny, a premier Fumio Kishida zapewnił, że jego rząd będzie nadal przekazywać krajowej i międzynarodowej opinii publicznej przejrzyste i oparte na dowodach naukowych informacje dotyczące tego procesu. Dzięki zaawansowanym technologiom Japończykom udało się pozbyć ze skażonej wody większości radioaktywnych izotopów, poza niemożliwymi do usunięcia trytem i węglem-14.

BBC tłumaczy, że tryt i węgiel-14, są radioaktywnymi formami odpowiednio wodoru i węgla, które bardzo ciężko jest usunąć z wody. Oba izotopy powszechnie występują w środowisku naturalnym, w wodzie, a nawet w ludzkich organizmach. Zarówno tryt, jak i węgiel-14 emitują bardzo małe promieniowanie, ale w dużej ilości i tak mogą być szkodliwe.

Japoński rząd zapewnia jednak, że ilość trytu, która będzie przedostawać się do oceanu, jest znacznie poniżej maksimum określonego w wytycznych ONZ. Japonia podkreśla, że poziom trytu będzie niższy niż w wodzie uwalnianej na całym świecie przez elektrownie atomowe. Tepco, czyli przedsiębiorstwo zarządzające elektrownią w Fukushipie, twierdzi, że również poziom emisji węgla-14 spełniałby międzynarodowe normy - informuje BBC.

Katastrofa w Fukushimie

11 marca 2011 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 stopni w skali Richtera wywołało niszczycielskie tsunami, którego fale wdarły się m.in. na teren elektrowni jądrowej w Fukushimie w północno-wschodniej Japonii. Powiększająca się strefa skażenia zmusiła do ewakuacji ponad 150 tys. mieszkańców okolic. Była to najgorsza katastrofa elektrowni jądrowej od czasu katastrofy w Czarnobylu.

