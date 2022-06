Fukushima. Jedenaście lat od katastrofy elektrowni jądrowej ludzie nie chcą wracać do "miast duchów"

Rząd Japonii zniósł nakaz ewakuacji dla wioski Katsurao, kolejnego obszaru położonego w pobliżu elektrowni jądrowej Fukushima. Ale chociaż poziom promieniowania spadł do niezagrażającego życiu, wielu mieszkańców nie chce wracać do swoich domów.

Jedenastego marca 2011 roku u wybrzeży Japonii doszło do trzęsienia ziemi, które wywołało tsunami, a to z kolei spowodowało serię awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Nr 1. W wyniku katastrofy – największej tego rodzaju od czasu Czarnobyla – zginęło ponad 18 tysięcy ludzi, ponad 300 tysięcy zostało zmuszonych do ewakuacji, a kolejne tysiące opuściły ten region dobrowolnie. Wiele wcześniej tętniących życiem miejscowości zmieniło się w miasta duchów.