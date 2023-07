Japonia spuści wodę z Fukushimy? Jest zgoda Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która na prośbę rządu Japonii oceniała pod kątem bezpieczeństwa plan dotyczący skażonej wody, uznała, że wpływ przedostania się substancji radioaktywnych do morza będzie "pomijalny" - napisała agencja Reuters. Proces wypompowywania wody do morza ma trwać od 30 do 40 lat.

Chiny i Korea Południowa protestują

Chiny, które od lat protestują przeciwko planowi spuszczenia wody do morza, ponownie zażądały we wtorek, by Japonia wstrzymała się z działaniami, a rzeczniczka MSZ w Pekinie wezwała do poszukiwań "innych rozwiązań" problemu.