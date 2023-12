Luksusowy dom towarowy przeprasza za świąteczne torty. "Zgniecione, wykoślawione"

Japoński luksusowy dom towarowy Takashimaya zachęcał w ofercie świątecznej do zakupu tradycyjnego tortu z truskawkami. Jego cena to prawie 40 dolarów. Jak podaje lokalny dziennik "Japan Times", aż 1207 spośród 2879 zamówionych deserów dotarło do klientów w stanie, który skłonił ich do złożenia reklamacji. Ich autorzy skarżyli się, że w pudełku zastawiali wypiek "zgnieciony, wykoślawiony lub pokruszony".