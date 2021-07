"Strategiczny wyścig" Chin i USA, obserwowanie Tajwanu. Japońska Biała Księga opublikowana

Szereg sygnałów

Komunistyczne władze ChRL uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły zbrojnej. Pekin rości sobie też pretensje do prawie całego Morza Południowochińskiego, co stoi w sprzeczności z roszczeniami kilku innych stolic regionu do poszczególnych obszarów tego akwenu.