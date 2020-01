"Istotne jest, aby nasz sojusz dalej się umacniał"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Japonię do umocnienia i pogłębienia sojuszu w 60. rocznicę podpisania traktatu o bezpieczeństwie między tymi krajami. "Jestem przekonany, że w nadchodzących miesiącach i w latach wkład Japonii w nasze wzajemne bezpieczeństwo będzie nadal się zwiększał, a sojusz będzie się rozwijał" - zaznaczył w oświadczeniu.

Pół roku temu Trump krytykował traktat

Donald Trump wzywa Japonię do umocnienia sojuszu

"Filar stojący na straży pokoju w Azji"

Traktat zobowiązuje Stany Zjednoczone do obrony Japonii, która na podstawie opracowanej na nowo konstytucji zrzekła się prawa do prowadzenia wojny po drugiej wojnie światowej. W zamian Japonia zapewnia bazy wojskowe wykorzystywane przez Stany Zjednoczone do utrzymywania wpływów w Azji.