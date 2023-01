Czekając na egzekucję, udławiła się obiadem. Kobieta była skazana za mordowanie swoich kochanków

Kobieta została przetransportowana do szpitala, jednak lekarzom nie udało się jej uratować. Trzy godziny po znalezieniu w celi nieprzytomnej 49-latki stwierdzono jej zgon. Japoński minister sprawiedliwości poinformował, że przyczyną śmierci było uduszenie. NHK dodało, że cztery dni wcześniej Miyuki Ueta również dławiła się jedzeniem. Wtedy lekarze uratowali jej życie, a kobieta z powrotem trafiła do celi. Władze nie poinformowały, czy któryś z incydentów był próbą samobójczą lub celowym działaniem. Według japońskich mediów kobieta miała problemy zdrowotne.

Miyuki Ueta skazana na śmierć

Miyuki Ueta usłyszała wyrok śmierci w 2012 roku. Skazano ją za zamordowanie trzy lata wcześniej dwóch mężczyzn na terenie prefektury Tottori na zachodnim wybrzeżu Japonii. Obie ofiary zostały otrute środkami nasennymi. Ciało pierwszej z nich wrzucono do morza, drugiej - do pobliskiej rzeki. Śledczy ustalili, że 49-latka z oboma zamordowanymi utrzymywała relację uczuciową, każdemu z nich była także winna pieniądze. Kobieta do końca utrzymywała, że jest niewinna. W 2017 roku złożyła apelację, która została jednak odrzucona przez sąd.