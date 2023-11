Japońska piechota morska na wyspie uznawanej za możliwy cel ataku Chin

Rząd sygnalizował podwojenie wydatków wojskowych

Tokunoshima należy do łańcucha wysp rozciągającego się od głównych wysp japońskich w kierunku południowo-zachodnim, w stronę Tajwanu. W przeciwieństwie do wielu innych wysp, Tokunoshima nie posiada rafy koralowej, która utrudniałaby operacje wojskowe - podkreśla Reuters. Według tej agencji w najbliższych latach najprawdopodobniej wzrośnie zakres i intensywność ćwiczeń wojskowych Japonii, w tym wspólnych manewrów ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd premiera Fumio Kishidy sygnalizował podwojenie wydatków wojskowych w nadchodzących pięciu latach i największe zbrojenia od II wojny światowej. Kishida ostrzegał, że rosyjska inwazja na Ukrainę może ośmielić Chiny do ataku na Tajwan. To z kolei zagroziłoby japońskim wyspom i łańcuchom dostaw kluczowych towarów. Według ekspertów kryzys wokół Tajwanu mógłby mieć katastrofalne skutki dla światowej gospodarki.