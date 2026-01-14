Ciało kobiety ukryte w barze, obok nadal obsługiwano klientów

Atak nożownika w japońskiej fabryce Źródło: TVN24

10 stycznia w barze w mieście Hidaka na japońskiej wyspie Hokkaido odnaleziono ciało 28-letniej kobiety. Policja tego samego dnia aresztowała 49-letniego Toshihiko Matsukura, właściciela lokalu, pod zarzutem znieważenia zwłok, oraz wszczęły śledztwo pod kątem zabójstwa.

Zwłoki były ukryte w niewielkiej szczelinie za ścianką oddzielającą przestrzeń dla klientów od zaplecza i były przykryte sklejką - donosi "The Japan Times". Śledczy uważają, że odkąd ciało kobiety zostało tam schowane, bar przez kilka dni wciąż przyjmował klientów.

Ciało ukryte w barze

Zaginięcie młodej kobiety, pielęgniarki Hinano Kudo, zgłoszono 1 stycznia, gdy nie wróciła ona na noc do domu. Służby zostały poinformowane przez zaniepokojoną babcię. 30 grudnia, kobieta powiedziała jej, że w Sylwestra zamierza "spędzić dzień z chłopakiem, a 1 stycznia pójść do pracy". W dniu, w którym zaginęła, około godziny 16 kamery monitoringu zarejestrowały, jak robiła zakupy w sklepie niedaleko swojego domu. Godzinę później z jej telefonu została wysłana wiadomość do znajomego. Jak ustaliła policja - okazał się nim 49-letni Toshihiko Matsukura. To doprowadziło śledczych do mężczyzny.

Jak ustalono, mężczyzna zamknął lokal 31 grudnia z okazji przerwy świątecznej, a dwa dni później znów go otworzył. Jak podaje japońska telewizja TBS News, kolejnych dniach wydawał się jednak niespokojny, miał pytać klientów: "Czujesz coś?" i uruchamiać cztery lub pięć oczyszczaczy powietrza jednocześnie.

Gdy 49-latek został przesłuchany, miał przyznać się do ukrycia zwłok kobiety we własnym barze. Zeznania doprowadziły do przeszukania lokalu i odkrycia ciała zaginionej pielęgniarki.

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 28-latki było uduszenie przedmiotem przypominającym linę. Władze pracują teraz nad ustaleniem okoliczności śmierci kobiety. Według informacji sąsiadów, kobieta często odwiedzała bar, policja stara się jednak ustalić charakter relacji łączącej ją z właścicielem.

