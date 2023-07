Ciało bez głowy w "hotelu miłości". Policja szuka osoby z czarną walizką

Pozbawione głowy ciało nagiego mężczyzny zostało znalezione w łazience apartamentu przez pracownika tzw. hotelu miłości w niedzielę po południu. Jak ustaliły władze, zwłoki należały do 62-letniego mieszkańca miasta Eniwa, oddalonego od Sapporo o ok. 30 km. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł wskutek wstrząsu krwotocznego, a niezidentyfikowana osoba odcięła mu głowę po śmierci - przekazał we wtorek "Japan Times". Tego samego dnia policja poinformowała, że żona zmarłego zgłosiła jego zaginięcie w niedzielę wieczorem - podał portal "Japan Today".

Według źródeł cytowanych przez "Japan Times", policja uważa, że osoba, która odcięła zmarłemu głowę, zabrała ją z miejsca zdarzenia razem z ubraniami 62-latka, by uniemożliwić jego identyfikację. Kamery monitoringu hotelu zarejestrowały, że mężczyzna wszedł do apartamentu w towarzystwie osoby w kapeluszu z szerokim rondem, w damskiej odzieży, ok. 22:50 w sobotę. Ten sam człowiek w innym ubraniu, z czarną walizką i plecakiem, opuścił hotel ok. drugiej w nocy w niedzielę. Większość japońskich mediów nie podało płci osoby, która jest poszukiwana przez policję. Według portalu "Tokyo Reporter" był to mężczyzna.