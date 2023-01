Japońska straż przybrzeżna: chińskie jednostki wpłynęły na nasze wody terytorialne

czytaj dalej

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson opowiedział o rozmowie telefonicznej, jaką odbył jeszcze przed rosyjską inwazją zbrojną na Ukrainę z Władimirem Putinem. W filmie dokumentalnym BBC mówił, że rosyjski przywódca "jakby mu zagroził". Pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział, że "to, co powiedział Johnson, nie jest prawdą, a dokładniej, jest to kłamstwo".