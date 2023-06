Chcą walczyć z samotnością obywateli. Powstanie specjalna grupa zadaniowa

Japonia chce zwalczać problem samotności

"Japan Times" zauważa, że wraz z pandemią i wzrostem liczby osób, które mieszkają same, szanse na interakcje z innymi ludźmi i uzyskanie wsparcia spadły, co prowadziło do eskalacji izolacji społecznej i samotności. Portal przytacza statystyki, zgodnie z którymi w 2022 roku 40,3 proc. Japończyków powyżej 16. roku życia czuło się samotnymi (wzrost o 3,9 proc. względem 2021 roku), a znaczna część z tych, którzy czuli się tak często lub zawsze, była w wieku 20-30 lat. W dodatku z niedawnych statystyk przedstawionych przez rząd w Tokio wynikało, że nawet 1,5 mln Japończyków może prowadzić styl życia zwany hikikomori. Polega on na izolowaniu się od społeczeństwa i utracie zdolności społecznych, przejawiających się m.in. wychodzeniem z własnego domu nie częściej niż raz na pół roku.