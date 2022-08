Japonia chce się zbroić. Rekordowy budżet

czytaj dalej

Ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Roman Switan, ocenił, że grupy dywersyjne ukraińskiej armii mogą już przedzierać się do Chersonia. Jak mówi, linia frontu, znalazła się dość blisko okupowanego przez Rosjan miasta, by tego rodzaju jednostki mogły się dostać do Chersonia i realizować różne zadania. - Kolaboranci i okupanci nie będą czuli się tam dobrze - powiedział pułkownik cytowany przez agencję UNIAN.