Celebryta stracił mandat w parlamencie. Bo ani razu nie przyszedł na obrady

Celebryta wydalony z parlamentu

GaaSyy został wydalony z parlamentu niemal jednogłośnie, przewagą głosów 235 do 1. Jedyną osobą, która głosowała przeciwko, był jego partyjny kolega, Satoshi Hamada. Obaj są członkami Partii Seijikajoshi48, której nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza "partię polityków-dziewczyn 48". Ugrupowanie do niedawna nazywało się Partia NHK, a gdy powstało w 2013 roku, miało tylko jeden postulat, jakim było zreformowanie japońskiej telewizji publicznej NHK. Ayaka Ohtsu, przewodnicząca partii, przekazała, że jest "rozczarowana" decyzją parlamentu, a GaaSyy mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie.

GaaSyy jest pierwszą od 1951 roku osobą, która została wydalona z japońskiego parlamentu i pierwszą w historii, w przypadku której przyczyną była nieobecność na posiedzeniach. Krytykowany jest też za to, że choć nie uczestniczył w sesjach parlamentu, to pobrał w tym czasie około 149 tys. dolarów (ok. 660 tys. zł) przynależnego mu za to wynagrodzenia. Wydalenie z Izby Radców nie zakazuje mu ponownego kandydowania do niej w przyszłości.