Amerykanin broni się przed sądem w Tokio. W tle afera wokół byłego szefa motoryzacyjnego giganta

Nie brałem udziału w zmowie przestępczej - mówił we wtorek przed sądem w Tokio były członek kadry kierowniczej Nissan Motor Co., Greg Kelly. Amerykanin nie przyznał się do udziału w malwersacjach finansowych, jakie prokuratura zarzuca byłemu prezesowi tego koncernu Carlosowi Ghosnowi - podała agencja Kyodo.