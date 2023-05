Japonia prowadzi rozmowy w sprawie otwarcia biura łącznikowego NATO

Trwają rozmowy w celu otwarcia w Japonii biura łącznikowego NATO - powiedział CNN minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi. Byłaby to pierwsza tego typu placówka we wschodniej Azji. Szef japońskiej dyplomacji podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę uczyniła świat mniej stabilnym.

Hayashi: świat stał się bardziej niestabilny

Wśród powodów takich działań, Hayashi wymienił przede wszystkim inwazję Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że jest to wydarzenie, które zmusiło Japonię do ponownego przemyślenia bezpieczeństwa regionalnego. - Powodem, dla którego o tym rozmawiamy, jest to, że od czasu agresji Rosji na Ukrainę świat stał się bardziej niestabilny - wyjaśnił.

- Coś, co dzieje się we wschodniej Europie, nie ogranicza się tylko do kwestii we wschodniej Europie, ale wpływa bezpośrednio na sytuację tutaj, na Pacyfiku. Dlatego współpraca między nami ze wschodniej Azji a NATO staje się coraz istotniejsza - oświadczył.