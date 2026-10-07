Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Godzina policyjna, zero alkoholu. Restrykcje dla żołnierzy USA po zabójstwie kobiety

|
Amerykańscy żołnierze na Okinawie
Protesty w Tokio po zabójstwie kobiety. Zatrzymano 20-letniego amerykańskiego żołnierza
Źródło zdj. gł.: Lance Cpl. Kelsey Dornfeld/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykańscy żołnierze stacjonujący na japońskiej Okinawie zostali objęci miesięcznym zakazem wychodzenia z koszar w godzinach nocnych oraz zakazem spożywania alkoholu. Środki te wprowadzono po tym, jak 20-letni żołnierz piechoty morskiej został zatrzymany w związku z podejrzeniem o zabójstwo miejscowej kobiety.

20-letni kapral Devin Jacob Ballard jest podejrzany o zabójstwo 39-letniej Anny Yagi w hotelu w Naha, stolicy najbardziej wysuniętej na południe prefektury. Do zdarzenia doszło w sobotę, a przyczyną śmierci miało być uduszenie. Zarzucono mu również kradzież portfela i plecaka należących do kobiety - podaje Reuters.

Nieprzytomną 39-latkę znalazł o poranku personel hotelu. Według policji Ballard zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Udało się go namierzyć dzięki nagraniom z kamer monitoringu. W związku z tym zdarzeniem wprowadzono restrykcje dla żołnierzy. Jak podaje publiczny nadawca NHK, od środy w południe czasu lokalnego rozpoczęła się 48-godzinna "przerwa operacyjna" dla wszystkich wojsk USA na Okinawie, podczas której odbędą się szkolenia z zakresu dyscypliny.

Premierka: skrajnie brutalne zabójstwo

W związku z incydentem wojskowi zostali objęci także miesięcznym zakazem wychodzenia z koszar w godzinach nocnych (godzina policyjna między północą a 5.00 rano) oraz zakazem spożywania alkoholu. "Służba na Okinawie wiąże się z odpowiedzialnością", stwierdził w cytowanym przez "Japan Times" oświadczeniu dowódca sił USA na Okinawie generał Benjamin Watson. "Każda interakcja z sąsiadami buduje lub niszczy zaufanie. Kiedy zostaje ono nadszarpnięte, wpływa to na siłę sojuszu i bezpieczeństwo regionu", dodał.

Japonia gości największy zagraniczny kontyngent wojsk USA, z czego większość z 18 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej stacjonuje na Okinawie. Premier Sanae Takaichi określiła sobotnie zabójstwo jako "skrajnie brutalne i potworne". Poinformowała, że ​​złożyła stanowczy protest u strony amerykańskiej i zażądała podjęcia środków zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Gubernator Okinawy Genta Koja wyraził "głębokie oburzenie" i zażądał stanowczych kroków zapobiegawczych. Incydent ten wywołał protesty w Naha i Tokio. - To absolutnie niedopuszczalne. W przeszłości wiele kobiet z Okinawy padło ofiarą przemocy. Wiele osób straciło życie. To zdarzenie jest doprawdy wstrząsające - mówił Reutersowi jeden z uczestników demonstracji.

Demonstracja w Tokio po śmierci kobiety. Aresztowano 20-letniego amerykańskiego żołnierza
Demonstracja w Tokio po śmierci kobiety. Aresztowano 20-letniego amerykańskiego żołnierza
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Podobne zdarzenia w przeszłości

Okinawa pozostawała pod kontrolą USA od zakończenia II wojny światowej do 1972 roku. Obecność amerykańskich wojsk wielokrotnie budziła niezadowolenie mieszkańców z powodu takich kwestii, jak hałas czy zachowanie personelu wojskowego. Wyspa położona 100 kilometrów od Tajwanu jest postrzegana przez Tokio i Waszyngton jako kluczowy element strategii odstraszania potencjalnej agresji militarnej ze strony Chin - podaje Reuters.

Sprawa ta jest kolejnym z serii tragicznych w skutkach zdarzeń, które na przestrzeni lat budziły niepokój w związku z liczną obecnością wojsk amerykańskich. Gwałt na 12-letniej mieszkance Okinawy, którego w 1995 roku dopuściło się trzech amerykańskich żołnierzy, wywołał masowe protesty. W 2019 roku amerykański marynarz śmiertelnie ranił Japonkę, a następnie popełnił samobójstwo - informowało wówczas MSZ Japonii.

Redagowała AZ

Źródło: Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
JaponiaUSAWojsko
Czytaj także:
Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński
Kaczyński kontra Sikorski w sądzie. Jest kasacja
Polska
Mężczyzna rozmawiał w sieci z nastolatkami i składał im propozycje (zdj. ilustracyjne)
Składał nastolatkom propozycje. Usłyszał poważne zarzuty
WARSZAWA
Samochód był zatopiony na głębokości około pięciu metrów
Wędkarze tracili tam przynęty. Sądzili, że zaczepiali się o konary
Białystok
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
BIZNES
Groził byłej partnerce i jej córce
Nękał byłą partnerkę i włamał się na jej konto bankowe
Wrocław
Szpital Południowy w Warszawie
Dawid K. z zarzutem, nie przyznał się
WARSZAWA
Ostrołęka
"Córka ma wielką traumę". Relacje po ataku w szkole
WARSZAWA
probowka laboratorium shutterstock_2652221509
Dżuma groźna, ale nie w Europie? Eksperci uspokajają
Zdrowie
Donald Trump
Zniszczenie Los Angeles i "niewielka cena". Fala krytyki po słowach Trumpa
Świat
Gruzja. Areszt za posiadanie i próbę sprzedaży uranu
Próbował sprzedać uran za 700 tysięcy dolarów. Został aresztowany
Świat
Tankowanie na stacji paliw
"Ropa jest tańsza". Dlaczego paliwa też nie mogą być
Szymon Rębowski
Wyprzedzał z lewej i z prawej strony
Wyprzedzał z obu stron, zahaczył o jedno z aut. Nagranie
Białystok
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Tyle zarabia się w Polsce. Zaskakujące różnice w pensjach mężczyzn i kobiet
BIZNES
Potrącenie pieszego na pasach
Ścigali się, zginął pieszy. Sąd odmówił aresztowania
Kraków
Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Zaatakował nożem w szkole. Wśród rannych uczniowie i nauczyciele
Ostrołęka
Atak nożownika w szkole w Ostrołęce
"Niebywała tragedia" i "nie pierwszy" taki przypadek w regionie
OSTROŁĘKA
Policyjna taśma (zdjęcie ilustracyjne)
Zagadkowa śmierć 46-latki. "Mąż zauważył, że nie daje oznak życia"
Rzeszów
Sebastian M. prosił sąd o uniewinnienie
"Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam"
Łódź
imageTitle
Kolejne złoto 18-latka. Wygrał o 0,0003 sekundy
EUROSPORT
Tomasz Maciejewski
Sejm zajmuje się "pakietem naprawczym" w ochronie zdrowia. Dwie ustawy przyjęte przez komisję
Piotr Wójcik
Dzik (zdjęcie ilustracyjne)
Gdynia ogranicza obecność dzików bez odstrzału. Teraz chce pomóc innym miastom
Trójmiasto
Ropa coraz droższa. Zapasy maleją
Magazyny ropy na wyczerpaniu. "Nie ma już z czego czerpać zapasów"
BIZNES
Mężczyzna przed policją ukrył się w wersalce i udawał że śpi
Przed policją ukrył się w wersalce i udawał że śpi 
Lublin
29-latek z zarzutami
Podbiegł do pięciolatka, wziął go na ręce i próbował uciec. Jest decyzja o areszcie
Wrocław
Silvia Zhang i Guojun Xuan
21 dzieci w "domu grozy". Władze o sytuacji bez precedensu
Świat
Na miejscu pracowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał pokazać kolegom ostrze scyzoryka. Gdy nauczycielka je odebrała, zaatakował ją
Szczecin
Duża część psów znajdowała się na zewnątrz w kojcach
Psy w odchodach, brudne i puste miski. Właścicielka pseudohodowli skazana
Poznań
Silny wiatr
Tutaj będzie mocno wiać. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
Nie zauważył drutu kolczastego (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany jechał hulajnogą i zaplątał się w drut kolczasty. Do utraty przytomności
Białystok
36-latek ukrywał się w Manchesterze
Po pożarze strażacy znaleźli ciało. Trzeci z podejrzanych zatrzymany
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica