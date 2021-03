Ukryli byłego szefa Nissana w dużej skrzyni i pomogli w ucieczce. Ojciec i syn z zarzutami

Oskarżony o przestępstwa finansowe Carlos Ghosn zbiegł z Japonii 29 grudnia 2019 roku i przybył do Libanu, gdzie mieszkał w dzieciństwie. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". Liban nie ma umowy ekstradycyjnej z Japonią. Według japońskich władz Michael Taylor i inny mężczyzna, George-Antoine Zayek, wspólnie ukryli Ghosna w dużej czarnej skrzyni na sprzęt audio. W ten sposób udało mu się przedostać przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w Osace i odlecieć prywatnym odrzutowcem do Turcji.

Michaela Taylora i jego syna Petera zatrzymano w maju 2020 roku w USA, a w lutym tego roku amerykańskie władze zgodziły się na ich ekstradycję do Japonii. Na początku marca zostali wydani japońskim władzom, które twierdzą, że mają dość dowodów, by skazać ich za udział w ucieczce Carlosa Ghosna. Peter Taylor miał spotkać się z Ghosnem i pomagać ojcu w planowaniu ucieczki. Zdaniem władz Taylorowie otrzymali za to co najmniej 1,3 mln dolarów.