Alarmujący wzrost liczby przypadków "mięsożernej choroby". Czym jest STSS

Liczba chorych na rzadką, ale wysoce śmiertelną chorobę wywoływaną przez paciorkowce z grupy A rośnie w Japonii w alarmującym tempie - ostrzegają eksperci. Tylko w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zakażonych było o 40 procent więcej niż przez cały rok 2023. Rząd zaapelował do obywateli o zachowanie środków ostrożności.

Rzadki, ale niebezpieczny paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (ang. streptococcal toxic shock syndrome - STSS) rozprzestrzenia się w Japonii w niespotykanym tempie. Po raz pierwszy w kraju wykryto go w 1992 roku. Od tego czasu notowano po około 100-200 przypadków rocznie. W 2023 liczba ta wyniosła rekordowe 941. Zdaniem ekspertów 2024 rok może być pod tym względem jeszcze gorszy. Tylko w styczniu i w lutym potwierdzono 378 przypadków choroby.

STSS - objawy i przebieg choroby

STSS wywoływany jest przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A. Przebieg jest gwałtowny. Zwykle rozpoczyna się gorączką, bólami mięśni i obrzękiem. Bardzo szybko u pacjentów dochodzi jednak do rozwoju niewydolności wielu narządów, a tym samym do wystąpienia stanu zagrożenia życia. U niektórych choroba prowadzi do martwicy tkanki łącznej pokrywającej mięśnie, z uwagi na co nazywana jest niekiedy "mięsożerną". W około 30 procentach przypadków kończy się śmiertelnie.

Rośnie liczba przypadków STSS w Japonii

Bakterie odpowiadające za rozwój STSS przenoszone są drogą kropelkową oraz poprzez dotyk. Z uwagi na to Minister Zdrowia Japonii Keizo Takemi zaapelował na początku roku do obywateli o zachowanie środków ostrożności i przestrzeganie zasad higieny. - Chcemy, by ludzie podejmowali kroki zapobiegawcze, takie jak utrzymywanie dłoni w czystości oraz przestrzeganie zasad kultury podczas kaszlu - stwierdził, cytowany przez "The Japan Times", polityk.

Eksperci o możliwych przyczynach

Władze nie zidentyfikowały jeszcze oficjalnych przyczyn wzrostu przypadków STSS. Zdaniem ministra Keizo Takemiego może być on jednak powiązany z wejściem kraju w postpandemiczny etap. Za jego początek przyjąć można maj 2023 roku. Wtedy to japoński rząd zadecydował o zmianie klasyfikacji COVID-19, zrównując jego status z grypą, a nie jak wcześniej z gruźlicą czy wirusem SARS. Zmianie tej towarzyszyło zniesienie stosowanych wcześniej środków bezpieczeństwa, takich jak np. nakaz powstrzymywania się od pracy przez osoby zakażone.

Podobnego zdania jest Ken Kikuchi, profesor chorób zakaźnych na prywatnym uniwersytecie medycznym w Tokio. Rozmawiając z brytyjskim "Guardianem" stwierdził on, że ubiegłoroczna decyzja władz zaowocowała zmniejszeniem skłonności Japończyków do zasłaniania ust czy nosa w miejscach publicznych czy częstej dezynfekcji i mycia rąk, co sprzyja rozprzestrzenianiu się bakterii wywołujących STSS. Dodatkowo, jak przekonuje naukowiec, "przejście COVID-19 może zmienić podatność na niektóre mikroorganizmy". - Musimy wyjaśnić cykl infekcji ciężkich inwazyjnych chorób paciorkowcowych i natychmiast je opanować - zaapelował Ken Kikuchi, podkreślając swoje "głębokie zaniepokojenie" rosnącą liczbą przypadków STSS.

STSS w Polsce - ile przypadków rocznie

Wzrost przypadków STSS obserwowany jest też w Polsce. W ubiegłym roku odnotowano ich 100. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 19, dwa lata temu dziewięć, przed trzema laty siedem. Przed pandemią COVID-19 oscylowała ona wokół 20.

