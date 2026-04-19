Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w Meksyku
Uważany za jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców został zatrzymany - poinformowały w sobotę meksykańskie władze.
To 48-letni obywatel Węgier Janos Balla, znany również jako Daniel Takacs. Został skazany za handel narkotykami. Zatrzymano go podczas akcji meksykańskich służb na jednej z ulic w okolicach kurortu Cancun na południu kraju.
"Mężczyzna jest ścigany czerwonym listem Interpolu, a także przez Europol" - podkreślił na X meksykański sekretarz ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch.
Władze stanowe i federalne podały we wspólnym komunikacie, że Ballę zlokalizowano dzięki informacjom od węgierskich organów bezpieczeństwa, a także danym wywiadowczym i ustaleniom śledztwa. Przekazano go meksykańskiej agencji ds. imigracji, "by ustalić jego status imigracyjny i kontynuować procedurę jego kontrolowanej deportacji do Europy".
Aresztowanie Janosa Balli jest elementem szerszej kampanii antynarkotykowej prowadzonej przez prezydent Meksyku Claudię Sheinbaum. Jej administracja zaostrza stanowisko w kwestii zwalczania handlu narkotykami i działalności karteli w Meksyku, między innymi w obliczu presji ze prezydenta USA Donalda Trumpa. W marcu służby meksykańskie aresztowały lidera jednego z największych gangów narkotykowych Ekwadoru - Los Lobos.
