Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w Meksyku

Jeden najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców został zatrzymany w Meksyku. Janos Balla był ścigany przez węgierski wymiar sprawiedliwości, Interpol i Europol za handel narkotykami. Rozpoczęto procedurę jego ekstradycji.

Uważany za jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców został zatrzymany - poinformowały w sobotę meksykańskie władze.

To 48-letni obywatel Węgier Janos Balla, znany również jako Daniel Takacs. Został skazany za handel narkotykami. Zatrzymano go podczas akcji meksykańskich służb na jednej z ulic w okolicach kurortu Cancun na południu kraju.

Janos Balla zatrzymany
Janos Balla zatrzymany
Źródło: gob.mx

"Mężczyzna jest ścigany czerwonym listem Interpolu, a także przez Europol" - podkreślił na X meksykański sekretarz ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch.

Władze stanowe i federalne podały we wspólnym komunikacie, że Ballę zlokalizowano dzięki informacjom od węgierskich organów bezpieczeństwa, a także danym wywiadowczym i ustaleniom śledztwa. Przekazano go meksykańskiej agencji ds. imigracji, "by ustalić jego status imigracyjny i kontynuować procedurę jego kontrolowanej deportacji do Europy".

Aresztowanie Janosa Balli jest elementem szerszej kampanii antynarkotykowej prowadzonej przez prezydent Meksyku Claudię Sheinbaum. Jej administracja zaostrza stanowisko w kwestii zwalczania handlu narkotykami i działalności karteli w Meksyku, między innymi w obliczu presji ze prezydenta USA Donalda Trumpa. W marcu służby meksykańskie aresztowały lidera jednego z największych gangów narkotykowych Ekwadoru - Los Lobos.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Al Jazeera

Źródło zdjęcia głównego: gob.mx

Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica