Świat Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w Meksyku Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

W Meksyku zatrzymano lidera ekwadorskiego gangu Los Lobos (marzec 2026) Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uważany za jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców został zatrzymany - poinformowały w sobotę meksykańskie władze.

To 48-letni obywatel Węgier Janos Balla, znany również jako Daniel Takacs. Został skazany za handel narkotykami. Zatrzymano go podczas akcji meksykańskich służb na jednej z ulic w okolicach kurortu Cancun na południu kraju.

Janos Balla zatrzymany Źródło: gob.mx

"Mężczyzna jest ścigany czerwonym listem Interpolu, a także przez Europol" - podkreślił na X meksykański sekretarz ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch.

Derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría, se detuvo a János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y orden de arresto emitida por Europol.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/Omar H Garcia Harfuch

Władze stanowe i federalne podały we wspólnym komunikacie, że Ballę zlokalizowano dzięki informacjom od węgierskich organów bezpieczeństwa, a także danym wywiadowczym i ustaleniom śledztwa. Przekazano go meksykańskiej agencji ds. imigracji, "by ustalić jego status imigracyjny i kontynuować procedurę jego kontrolowanej deportacji do Europy".

Aresztowanie Janosa Balli jest elementem szerszej kampanii antynarkotykowej prowadzonej przez prezydent Meksyku Claudię Sheinbaum. Jej administracja zaostrza stanowisko w kwestii zwalczania handlu narkotykami i działalności karteli w Meksyku, między innymi w obliczu presji ze prezydenta USA Donalda Trumpa. W marcu służby meksykańskie aresztowały lidera jednego z największych gangów narkotykowych Ekwadoru - Los Lobos.