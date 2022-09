Jane Fonda: jestem chora na raka

Słynna amerykańska aktorka Jane Fonda poinformowała, że zmaga się z nowotworem. "To uleczalny rak, wychodzi z niego obronną ręką 80 procent ludzi" - napisała w mediach społecznościowych. Dodała, że rozpoczęła chemioterapię. Gwiazda kina już wcześniej zmagała się z nowotworami.

"Zdiagnozowano u mnie chłoniaka nieziarniczego i rozpoczęłam chemioterapię. To uleczalny rak, wychodzi z niego obronną ręką 80 procent ludzi, toteż czuję się bardzo szczęśliwa" - napisała Jane Fonda w mediach społecznościowych, w serwisie Instagram.

Chłoniak nieziarniczy to nowotwór, który powstaje w białych krwinkach. Atakuje części układu odpornościowego organizmu.

84-letnia aktorka, gwiazda amerykańskiego kina zapewniała, że całkiem dobrze znosi chemioterapię. Nie pozwoli - jak podkreśliła - aby kolidowało to z jej działalnością w sprawie zapobiegania zmianom klimatycznym .

"Prawie każda rodzina w Ameryce miała kiedyś do czynienia z rakiem"

Aktorka przyznała we wpisie w mediach społecznościowych, na Instagramie, że w przeciwieństwie do wielu innych ludzi ma dobre ubezpieczenie oraz dostęp do najlepszych lekarzy i opieki zdrowotnej.