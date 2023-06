Jan Piekło: dalsze losy Prigożyna pokażą, jak bardzo słaby jest Putin

Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie skomentował obecną sytuację Rosji po buncie Jewgienija Prigożyna przeciwko Kremlowi. Zdaniem dyplomaty nie można być pewnym przyszłości "wagnerowców" i ich lidera. – To, że Rosja putinowska twierdzi, że kogoś nie spotka kara, to wcale nie znaczy, że tak się nie stanie – uważa Piekło dodając, że na całej sprawie zyskał bardzo Alaksandr Łukaszenka.

Jan Piekło, polski dziennikarz, dyplomata i były ambasador Polski w Ukrainie w latach 2016-2019, odniósł się na antenie TVN24 do przyszłości Grupy Wagnera i jej lidera Jewgienija Prigożyna. Po trwającym około doby buncie i marszu najemników na Moskwę zawarto porozumienie, według którego, między innymi, nikt nie poniesie konsekwencji, a członkowie grupy wraz z Prigożynem wyjadą na Białoruś. Piekło uważa, że przyszłość "wagnerowców" jest niepewna.

Herbatka dla Prigożyna

– To, że Rosja putinowska twierdzi, że kogoś nie spotka kara, to wcale nie znaczy, że go nie spotka kara. Tak samo nie znaczy, że Prigożyn będzie mógł cieszyć się życiem i zdrowiem nadal – komentuje były ambasador. – Wiemy na pewno, że służby rosyjskie skutecznie są w stanie penetrować Białoruś – przypomina.

Jego zdaniem, gdyby zwykły obywatel krytykował Kreml tak odważnie, jak robił to lider Grupy Wagnera, to "nawet nie trafiłby do więzienia, ale musiałby napić się herbatki (przyp. red. z trucizną), albo wypadłby z okna". - To jest zadziwiające i dalsze losy Prigożyna pokażą, jak bardzo słaby jest Putin. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój wydarzeń – mówi.

Jewgienij Prigożyn opuszcza Rostów nad Donem ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters / Forum

Władza Putina zagrożona

Według Piekło Putin okazał swoją słabość i brak zrozumienia sytuacji oraz rozpoznania zagrożenia. - Służby Stanów Zjednoczonych, krajów natowskich dostały cudowny podgląd do tego jak Rosja nie funkcjonuje - uważa. Wskazał także, że głównym wygranym tej sytuacji wydaje się Alaksandr Łukaszenka, który doprowadził do porozumienia.

– Władza Putina jest zagrożona. To jeszcze nie koniec. To początek zjazdu po równi pochyłej. Możemy oczekiwać kolejnych ciekawych wydarzeń – przewiduje Piekło. Z drugiej strony jego zdaniem cała sytuacja to prezent dla Ukraińców, których kontrofensywa nabiera tempa. - Zrobią wszystko, by odzyskać tereny okupowane, włącznie z Krymem - uważa.

Bunt najemników

W piątek właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiadomił, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Autor:eŁKa/prpb