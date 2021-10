Nowy film o Jamesie Bondzie zarobił w pierwszym dniu wyświetlania nawet pięć milionów funtów

Najnowszy film o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać" zarobił w pierwszym dniu wyświetlania w brytyjskich i irlandzkich kinach od 4,5 do 5 milionów funtów - poinformowali w piątek producenci. W czwartek wyświetlany był w obu krajach w rekordowej liczbie 772 kin. Przewiduje się, że film zarobi 90 milionów dolarów na całym świecie podczas weekendu otwarcia.

"Nie czas umierać" - ostatni film, w którym agenta 007 gra Daniel Craig - miał światową premierę we wtorek w londyńskiej Royal Albert Hall , a w czwartek wszedł do regularnej dystrybucji kinowej w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. W czwartek wyświetlany był w obu krajach w rekordowej liczbie 772 kin - o 25 więcej niż "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" w 2019 roku.

W piątek producenci poinformowali, że w pierwszym dniu wyświetlania w brytyjskich i irlandzkich kinach film zarobił od 4,5 do 5 milionów funtów. Jak poinformowała firma Universal Pictures, czwartkowe wpływy są o 13 procent wyższe niż osiągnęła w pierwszym dniu wyświetlania poprzednia część Bonda - "Spectre" z 2015 r., ale o 26 proc. niższe niż uzyskał "Skyfall" w 2012 r.

Zwyciężczyni US Open 2021 w grze pojedynczej kobiet Emma Raducanu na światowej premierze "Nie czas umierać" w Londynie | PAP/EPA/NEIL HALL

Ponad 30 tysięcy osób na seansach o północy

Na seanse o północy w Wielkiej Brytanii i Irlandii wybrało się ponad 30 tysięcy osób, a na pierwsze cztery dni wyświetlania bilety w przedsprzedaży kupiło 1,6 miliona osób. To o 12 proc. więcej niż było w przypadku "Spectre" i mniej więcej tyle samo, ile na "Skyfall".

Statystyki dotyczące liczby widzów "Nie czas umierać" i wpływów z biletów są wyjątkowo uważnie obserwowane, bo film ten jest najgłośniejszą premierą od czasu, gdy kina zostały otwarte z powrotem po pandemii COVID-19, więc będzie to sygnałem, do jakiego stopnia ludzie do nich wracają.