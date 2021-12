Jak zginął Frank "Frankie" Little Jr? Zidentyfikowano szczątki znalezione 40 lat temu

Według policji ludzkie szczątki znalezione w worku na śmieci w Twinsburgu (Ohio, USA) prawie 40 lat temu należą do Franka "Frankie" Little Jr, członka zespołu R&B The O'Jays. Według śledczych muzyk został zamordowany.

Departament Policji w Twinsburgu w Ohio ogłosił we wtorek, że zidentyfikowano ludzkie szczątki znalezione w mieście 18 lutego 1982 roku w worku na śmieci. Do identyfikacji posłużyło DNA od krewnych Franka "Frankie" Little Jr. z zespołu R&B The O'Jays, do którego mają należeć szczątki.

Kim był Frank Little Jr.?

Policja dodała, że ​​niewiele wiadomo na temat zniknięcia i śmierci Little'a. Według komunikatu wychował się w Cleveland. W połowie lat 60. był gitarzystą i autorem piosenek dla The O'Jays.

Little służył dwa lata w armii amerykańskiej, w tym w czasie wojny wietnamskiej. Według informacji prasowych miał córkę, która zmarła w 2012 roku, i syna, którego los jest nieznany.

Zespół wydał oświadczenie dla CNN, że Little był częścią zespołu na początku kariery. "Wyjechał z nami, kiedy po raz pierwszy opuściliśmy Cleveland i pojechaliśmy do Los Angeles, ale był też zakochany w kobiecie z Cleveland, za którą tęsknił tak bardzo, że wrócił do Cleveland po krótkim czasie" – czytamy w oświadczeniu. Członkowie zespołu "życzą jego rodzinie i przyjaciołom zamknięcia tego, co wydaje się bardzo smutną historią".

Zespół O'Jays Echoes/Redferns/Getty Images

Odnalezione szczątki

Według policji szczątki znaleziono w worku na śmieci za nieczynną już firmą w Twinsburgu 40 lat temu. Pracownik firmy znalazł czaszkę w śniegu, a następnie policja odszukała torbę z kośćmi.

Policja uznała, że doszło do zabójstwa, ale tożsamość osoby, do której należały szczątki, pozostawała tajemnicą przez prawie 40 lat. W październiku dzięki współpracy z projektem DNA Doe policjanci dotarli do potencjalnych krewnych ofiary, którzy podali policji nazwisko Little'a i próbkę DNA.

Szczątki przekazano rodzinie

Próbka została przeanalizowana przez laboratorium kryminalne Biura Śledczego Ohio, a tożsamość Little'a została następnie potwierdzona przez dr Lisę Kohler z biura medycyny sądowej Hrabstwa Summit. - To miłe, że możemy dać rodzinie odpowiedzi i miejmy nadzieję, że mają poczucie, że sprawa jest zamknięta – powiedział detektyw z Twinsburga Eric Hendershott.

Według policji Little koniec życia w połowie lat 70. XX wieku spędził w Cleveland, około 38 kilometrów od miejsca odkrycia szczątków.

Policja nadal bada sprawę, aby ustalić, co się wydarzyło. Jego szczątki zostaną przekazane do pochówku krewnym.

Autor:mart/kg

Źródło: CNN