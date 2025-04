"Jak starcy z peryferii mają przybyć na czas?" Oburzenie wśród kardynałów

Kiedy konklawe i co z pogrzebem papieża Franciszka? Ksiądz Kazimierz Sowa o szczegółach

Zagraniczni kardynałowie są rozczarowani decyzją Watykanu o spotkaniu duchownych po śmierci papieża. Zwracają uwagę na to, że nie wszyscy zdążą przybyć na czas. "Jak starcy z peryferii mają przybyć na czas?" - pyta 93-letni kardynał Zen.

Kluczowe fakty: Kardynałowie zbierają się w celu ustalenia działań po śmierci papieża.

Watykan zwołał spotkanie następnego dnia po jego śmierci.

Jak reagują duchowni na decyzje Watykanu?

Watykan zwołał pierwszą kongregację generalną we wtorek, dzień po śmierci papieża. Ta decyzja wzbudziła niezadowolenie wśród kardynałów z odległych państw, w tym Josepha Zena z Hongkongu.

"Kardynał Zen chciałby wiedzieć, dlaczego pierwsza sesja kongregacji generalnej musi rozpocząć się tak wcześnie" - napisał emerytowany biskup Hongkongu w umieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu.

Kardynałowie w Watykanie Źródło: Shutterstock

"Jak starcy z peryferii mają przybyć na czas? Jest uprzejme słowo (w liście Dziekana Kolegium Kardynalskiego) przypominające im, że nie są zobowiązani do uczestnictwa, ale czy mają do tego prawo: tak czy nie?" - pyta 93-letni kardynał Zen.

Katolicki portal Silere Non Possum informuje o rozczarowaniu panującym wśród zagranicznych kardynałów. Zaznaczono, że duchowni z obu Ameryk i Afryki nie będą w stanie przybyć do Watykanu na czas, "co rodzi pytania o (...) możliwość pełnego uczestnictwa całego Kolegium".

Dowiedz się więcej: Co wydarzy się w najbliższym czasie w Watykanie

Kongregacje to spotkania kardynałów odbywające się przed konklawe. W ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków, takich jak przeniesienie ciała, data pogrzebu.

W przeszłości, po rezygnacji Benedykta XVI, kongregacje rozpoczęły się dopiero po kilku dniach. Z kolei w przypadku śmierci Jana Pawła II, który zmarł w sobotę 2 kwietnia, członkowie Kolegium Kardynalskiego ogłosili datę pogrzebu i miejsce pochówku w poniedziałkowy poranek.