Jak Rosjanie wjeżdżają do UE? Frontex przekazał dane od początku wojny w Ukrainie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Unii Europejskiej legalnie wjechało już ponad milion Rosjan - wynika z informacji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), na którą powołuje się estoński portal ERR. Według danych przekazanych przez tę organizację w 60 procentach przypadków Rosjanie przekroczyli granicę z Estonią lub Finlandią. Większość z nich wróciła do kraju.

Jak informuje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej , od początku wojny Rosji z Ukrainą granicę Unii Europejskiej przekroczyło ponad milion Rosjan, z których większość wróciła do kraju. Najczęściej Rosjanie wjeżdżali na terytorium UE przez Estonię i Finlandię.

Z Kaliningradu do Polski i Litwy

Według statystyk unijnej agencji Frontex od 24 lutego granicę unijną w Estonii przekroczyły prawie 282 tysiące Rosjan, z kolei w Finlandii - prawie 330 tysięcy. Wjeżdżających do wspólnoty obywateli Rosji odnotowywali również strażnicy graniczni innych krajów, w tym graniczącej z obwodem kaliningradzkim Polski.

Również granicząca z nadbałtyckim rosyjskim obwodem Litwa zarejestrowała od początku wojny ponad 132 tysiące Rosjan wjeżdżających do Unii Europejskiej i ponad 142 tysiące Białorusinów. Do Polski wjechało w tym samym czasie około 26,5 tysiąca obywateli Rosji.

Droga do przejścia granicznego z obwodem Kaliningradzkim

Droga do przejścia granicznego z obwodem Kaliningradzkim Łukasz Dejnarowicz / Forum

Rosjanie wjeżdżają do UE, zapowiedź restrykcji

Częściej niż polską Rosjanie przekraczali granicę łotewską. Do tego bałtyckiego państwa wjechało od początku inwazji na Ukrainę - jak podaje Frontex - około 35 tysięcy osób. Norwegia - niebędąca częścią Unii Europejskiej, ale należąca do strefy Schengen - wpuściła do kraju ponad 8 tysięcy osób rosyjskiego obywatelstwa.