Jarosław Wolski: ten konflikt może potrwać w aktywnej fazie góra trzy tygodnie

Jak może rozwinąć się obecna faza wojny w Ukrainie? - W mojej ocenie ten konflikt może potrwać w aktywnej fazie góra trzy tygodnie, do momentu, kiedy będzie potrzebna dłuższa pauza z powodu wyczerpania się obu stron - stwierdził Jarosław Wolski, analityk z "Nowej Techniki Wojskowej". Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" i tygodnika "Polityka" zwracał uwagę, że w Rosji jest inna kultura polityczna. - Oni są naprawdę gotowi podpalić świat, Putin jest gotów podpalić świat, on go już podpalił - dodał.

Wolski: konflikt może potrwać w aktywnej fazie góra trzy tygodnie

Sierakowski: w Rosji jest inna kultura polityczna, oni są gotowi podpalić świat

Sławomir Sierakowski zwracał uwagę na podejście rosyjskiego społeczeństwa do inwazji na Ukrainę. Mówił, że w Rosji jest inna kultura polityczna, "silnie spersonifikowana i właściwie też taka bardzo gnostyczna, czyli taka, która zakłada, że ta jednostka, która rządzi Rosją, to jest jakiś rodzaj odkupiciela". - Oni są naprawdę gotowi podpalić świat, Putin jest gotów podpalić świat, on go już podpalił, zdecydował się na taką kampanię, która wiadomo było, że jest nie do wygrania, a mimo to w to poszedł - mówił dalej publicysta.