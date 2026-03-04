Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak długo potrwa wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję

Marek Magierowski
Marek Magierowski: wojna z Iranem potrwa kilka miesięcy i będzie kosztowna
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Wojna USA i Izraela z Iranem będzie kosztowna i potrwa co najmniej kilka miesięcy - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 polski dyplomata Marek Magierowski. - Ten reżim nie skapituluje na pewno bez walki - powiedział.

W sobotę rano USA i Izrael zaatakowały Iran z powietrza, zabijając między innymi najwyższego przywódcę Alego Chameneiego i członków jego rodziny. Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i USA, ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest "bardzo dynamiczna", a Amerykanie i Izraelczycy "trochę się zachłysnęli" sukcesami osiągniętymi w ciągu pierwszych 24 godzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"

Iran sięgnął po potężną broń. "Globalni gracze są zaniepokojeni"

Maja Piotrowska
Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"

Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"

Joanna Rubin-Sobolewska

- Potem, mam wrażenie, że ta machina się trochę zaczęła zacinać. Nie chciałbym jeszcze mówić o pewnej panice w kręgach władzy w Waszyngtonie, ale mam wrażenie, że trochę się dzisiaj amerykańscy przywódcy z Donaldem Trumpem na czele miotają. I widać wyraźnie, że chyba nie idzie im tak dobrze w Iranie, wedle planu, jak sobie to zakładali. Mało tego, mam wrażenie, że tego planu tak naprawdę do końca nie było. Był może plan militarny, taktyczny, natomiast nie było planu politycznego, bo w tego typu sytuacjach bardzo łatwo się wchodzi do wojny, a potem dużo trudniej jest z niej wyjść - mówił Magierowski.

Jak przyznał pod koniec programu gość Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, wiele razy mylił się w swoich przepowiedniach, ale zaryzykuje kolejną.

- Myślę, że to będzie długa wojna, niestety, która będzie trwała co najmniej kilka miesięcy, i bardzo kosztowna. I pod względem dosłownym, finansowym, dla Amerykanów, i bardzo bolesna też politycznie kosztowna wojna z Iranem - skonkludował.

Dwa miliardy dolarów strat w pierwszych dniach

W ocenie gościa programu Iran zachował dotychczas potencjał swoich wojsk rakietowych. Magierowski powiedział, że Iranowi udało się zniszczyć sprzęt amerykański w regionie, w tym drogie radary wczesnego ostrzegania, za około 2 miliardów dolarów, czyli 7,34 miliarda złotych. Nie podał swojego źródła, ale taką kwotę faktycznie wyliczyła turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu.

- Jakich narzędzi używali Irańczycy, żeby dokonać tak ogromnych zniszczeń? Mianowicie słynnych dronów Shahed, które także są używane między innymi przez Rosję na Ukrainie. Jedna sztuka kosztuje 40 tysięcy dolarów [około 147 tysięcy złotych - red.], z grubsza - mówił Magierowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Polski SAFE zero procent". Prezydent z szefem NBP szuka "alternatywy"
BIZNES
Irański pocisk zestrzelony przed wejściem do tureckiej przestrzeni powietrznej
Irańska rakieta zestrzelona przez NATO. Miała "zboczyć z kursu"
Larnaka, Cypr
Amerykanie ewakuują część personelu dyplomatycznego z Cypru

Zdaniem byłego ambasadora to pokazuje obraz "zupełnie nowej wojny". - Myślę, że jednak trochę Amerykanie są zaskoczeni tym, jakie straty ponoszą - powiedział. Przypomniał też o trzech amerykańskich myśliwcach zestrzelonych przez pomyłkę przez siły Kuwejtu, a także o sześciu zabitych żołnierzach USA.

Marek Magierowski ocenił też sceptycznie perspektywy obalenia irańskiego reżimu. Zwrócił uwagę na to, że w tym kraju brakuje zorganizowanej opozycji. - Myślę, że te oczekiwania, iż Irańczycy, szczególnie młodzi, znów wyjdą na ulice i reżim skapituluje przed masami, to były płonne nadzieje. Ten reżim nie skapituluje na pewno bez walki - powiedział.

OGLĄDAJ: Cezary Tomczyk, Jakub Rutnicki, Marek Magierowski
pc

Cezary Tomczyk, Jakub Rutnicki, Marek Magierowski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Marek MagierowskiIranUSAPolityka zagraniczna USABliski Wschód
Czytaj także:
imageTitle
To być może był kluczowy wieczór dla losów tytułu w Anglii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"To gorsze niż zbrodnia, to błąd". Sikorski o "rozszerzaniu wojny na NATO"
Świat
pap_20240222_0SL
Oddalona kasacja. Polaszczyk skazany na osiem lat więzienia
Polska
imageTitle
Nie pomógł karny i czerwona kartka. Lech bez półfinału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Koncert Industrii. Kapitalna seria trwa
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Pełnomocniczka rządu w "Kropce nad i": mogę wysłać listę do Pałacu Prezydenckiego
Polska
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
WARSZAWA
turcja msz
Tureckie MSZ wezwało irańskiego ambasadora
RELACJA
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
WARSZAWA
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy niż sądzono
METEO
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
WARSZAWA
Mgła
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu do elektrowni. Cały kraj pogrążony w ciemności
BIZNES
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."
Polska
pap_20251101_1D6 (1)
Sprzedaż alkoholu tylko po jednej stronie ulicy
Polska
imageTitle
Trzecioligowiec w półfinale Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Igrzyska w Polsce? "Czas na działanie ponad podziałami"
EUROSPORT
imageTitle
Zagrzeb zdobyty. Orlen Wisła potwierdziła formę
EUROSPORT
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
BIZNES
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
imageTitle
Kamila Sellier po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Mundial dla bogaczy. Ceny biletów szokują i wciąż rosną
EUROSPORT
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
WARSZAWA
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
WARSZAWA
imageTitle
Dwóch Polaków w drużynie Małysza. Składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
imageTitle
Reprezentant Anglii skazany przez sąd. Drugi wyrok po latach
EUROSPORT
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica