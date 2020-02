Bolsonaro polemizuje z papieżem. "Amazonia należy do nas"

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zarzucił w piątek papieżowi Franciszkowi kwestionowanie brazylijskiej suwerenności nad Amazonią. "Troszczymy się o Amazonię, Amazonia należy do nas. Nie, jak twittował papież, do świata" - oświadczył w swym cotygodniowym wystąpieniu na YouTube.

Prezydent Brazylii zareagował na zamieszczony na Twitterze wpis, w którym Franciszek zachęca do zapoznania się z podsumowującym niedawny synod amazoński papieskim dokumentem "Querida Amazonia" ("Umiłowana Amazonia").

W swym wpisie papież zadeklarował, że kieruje ten dokument do całego świata z prośbą o pomoc, gdyż Amazonia jest także "naszą" ziemią.

"Amazonia należy do nas"

"Troszczymy się o Amazonię, Amazonia należy do nas. Nie, jak twittował papież, do świata" - podkreślił prezydent Brazylii. Jair Bolsonaro przypomniał też, że w styczniu jego rząd utworzył radę do spraw Amazonii, mającą dbać o ochronę i rozwój tej krainy.