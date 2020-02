Sąd wydał nakaz aresztowania byłego prezydenta RPA

Sąd wydał we wtorek nakaz aresztowania byłego prezydenta Republiki Południowej Afryki Jacoba Zumy, który nie stawił się na pierwszej rozprawie, dotyczącej ciążących na nim zarzutów korupcyjnych. Sędzia zawiesiła wykonanie nakazu do majowego wznowienia procesu.

- Sąd przyjmuje do wiadomości fakt, że pan Zuma nie jest w dobrym stanie zdrowia, ale potrzebuje wiarygodnych dowodów na to - oświadczyła sędzia Dhaya Pillay, która ostatecznie, na wniosek obrońców byłego szefa państwa, zawiesiła wykonanie nakazu do 6 maja, gdy proces zostanie wznowiony.