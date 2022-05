Superjacht, który może należeć do Putina, opuści port we Włoszech?

Włoska policja stara się zidentyfikować właściciela superjachtu Szeherezada w związku z obawami, że może on opuścić stocznię w Toskanii. Jacht zacumowany w Marina di Carrara jest od marca przedmiotem dochodzenia w związku z potencjalnymi powiązaniami z Rosjanami objętymi sankcjami, w tym z prezydentem tego kraju Władimirem Putinem.

Szeherezada to jeden z 20 największych jachtów na świecie. Elegancki, sześciopokładowy statek ma dwa lądowiska dla helikopterów i może pomieścić do 18 gości i 40 członków załogi. Śledztwo przeprowadzone przez gazetę "La Stampa" w marcu powiązało Szeherezadę z Eduardem Juriewiczem Chudainatowem, byłym prezesem rosyjskiej państwowej firmy naftowej Rosneft, za pośrednictwem firmy fasadowej zarejestrowanej na Wyspach Marshalla. Chudainatow nie znajduje się na liście osób objętych sankcjami. W mediach pojawiły się jednak też uporczywe pogłoski, że jacht należy w rzeczywistości do Władimira Putina lub członka jego bliskiego otoczenia.

Statek nie został zajęty i do czasu ustalenia jego właściciela, a w razie potrzeby objęcia go sankcjami, może swobodnie opuścić port w Marina di Carrara. Policja wciąż stara się ustalić, czy Szeherezada należy do prezydenta Rosji, aby móc go zarekwirować. Źródło w policji przekazało, że dochodzenie jest "bardzo złożone" ze względu na sieć firm, które mogą ukrywać prawdziwego właściciela.

Obawy, czy superjacht opuści port

Istnieją obawy, że Szeherezada może przygotowywać się do opuszczenia stoczni po tym, jak "New York Times" przekazał, że we wtorek jednostka została wyprowadzona z doku na wodę. Gazeta cytuje członka załogi, który twierdzi, że statek może wkrótce opuścić port.

Rzecznik włoskiej Sea Group, firmy zajmującej się naprawą i budową luksusowych jachtów, powiedział, że statek, który od września przechodzi remont w stoczni w Marina di Carrara, ma wypłynąć w rejs w połowie czerwca.

Jacht Szeherezada zacumowany w Marina di Carrara w Toskanii (zdjęcie z 23 marca) PAP/EPA

Marianna Ferrante, dyrektor ds. marketingu Sea Group, oświadczyła, że "prace konserwacyjne postępują i w najbliższym czasie nie ma żadnych planowanych wypłynięć". Pierwotnie firma twierdziła, że remont za sześć milionów euro zostanie zakończony na początku 2023 roku. Jacht ma być wyposażony w spa, baseny, dwa lądowiska dla helikopterów, kominek opalany drewnem oraz stół bilardowy zaprojektowany w ten sposób, by niwelować uderzenia fal.

