Jacek Czaputowicz rozmawiał z Verą Jourovą. "Warto utrzymywać dialog"

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w poniedziałek w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej ds. wartości Verą Jourovą. Przekazał, że było to kurtuazyjne spotkanie, a dłuższe rozmowy odbędą się w Polsce.

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz pojechał do Brukseli na regularną, comiesięczną naradę w ramach unijnej Rady do Spraw Zagranicznych. Przekazał, że w poniedziałek doszło do jego kurtuazyjnego spotkania z Verą Jourovą. Jak powiedział dziennikarzom, "jest umówiony" z wiceszefową Komisji Europejskiej ds. wartości na spotkanie w Polsce 27 stycznia. - Pani wiceprzewodnicząca będzie w Auschwitz, gdzie będę i ja, a następnego dnia prawdopodobnie w Warszawie. Myślę, że warto utrzymywać dialog, rozmawiać - dodał.