Donald Trump został zapytany w nowym wywiadzie, czy widzi wiceprezydenta J.D. Vance'a jako swojego następcę na stanowisku prezydenta USA. - Nie - odpowiedział krótko i dodał, że "jest jeszcze za wcześnie". Co jeszcze powiedział?

Donald Trump udzielił wywiadu stacji Fox News. Dyskutowano m.in. o pierwszych trzech tygodniach prezydentury republikanina, ale też o przyszłości. Prowadzący program Bret Baier zapytał prezydenta USA m.in. o to, czy widzi wiceprezydenta J.D. Vance'a jako swojego naturalnego następcę.

Możliwy kandydat w wyborach 2028 roku

Pytany o to, czy może sobie wyobrazić Vance'a jako kandydata republikanów do walki o prezydenturę w 2028 roku, Trump odpowiedział krótko: "nie". - Ale jest bardzo zdolny. Myślę, że mamy wielu bardzo zdolnych ludzi. Jak na razie uważam, że wykonuje fantastyczną robotę. Jest za wcześnie, dopiero zaczynamy - dodał prezydent. - Wiele osób mówiło, że to było najlepsze otwarcie, te prawie trzy tygodnie, w historii prezydentur. Zrobiliśmy tak dużo, tak szybko - powiedział.