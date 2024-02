Tunel Hamasu pod siedzibą UNRWA w Gazie. Izrael żąda dymisji szefa agencji

Sieć tuneli Hamasu o długości setek metrów i biegnących częściowo pod siedzibą Agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich (UNRWA) miały znaleźć w Strefie Gazy Siły Obronne Izraela (IDF). Minister spraw zagranicznych Israel Kac wezwał w sobotę szefa agencji do ustąpienia ze stanowiska.

"Stąd dowodzili większością walk"

- To jedno z głównych dowództw wywiadu Hamasu, stąd dowodzili większością walk - mówił jeden z żołnierzy izraelskich, który oprowadzał po tunelach dziennikarzy. Jego zdaniem Hamas ewakuował się stamtąd w obliczu izraelskiego natarcia, zapobiegawczo odcinając kable komunikacyjne, które przebiegały też przez podłogę piwnicy siedziby UNRWA.

"UNRWA nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa ani możliwości przeprowadzania inspekcji wojskowych tego, co znajduje się lub może znajdować się pod jej siedzibą" – napisano w komunikacie.

"W przeszłości, ilekroć podejrzane zagłębienie zostało znalezione w pobliżu lub pod siedzibą UNRWA, niezwłocznie wysyłano listy protestacyjne do stron konfliktu, w tym zarówno do faktycznych władz w Gazie, jak i władz izraelskich" - podkreślono.

Jak pisze portal Times of Israel, Israel Kac, minister spraw zagranicznych Izraela odrzucił twierdzenie szefa UNRWA Philippe’a Lazzariniego, jakoby nie był on świadomy istnienia tunelu, jako "nie tylko absurdalne, ale także obrażające zdrowy rozsądek".

Wszczęto dochodzenie

Kilkanaście dni temu Izrael oskarżył UNRWA, że co najmniej 12 jej pracowników w Strefie Gazy jest w jakiś sposób powiązanych z atakiem Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku, m.in. przez udział w porwaniach zakładników. W odpowiedzi na zarzuty agencja zwolniła dziewięciu pracowników i wszczęła dochodzenie.

UNRWA została powołana w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.