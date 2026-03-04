Baza o nazwie Minzadehei znajdowała się na zachód od Teheranu, częściowo pod ziemią - przekazał rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin.
Według IDF po 12-dniowej wojnie z czerwca 2025 r. Iran "nie wstrzymał swej wojskowej działalności nuklearnej i nadal rozwijał potencjał wymagany do broni jądrowej, przenosząc infrastrukturę do podziemnego obiektu chronionego przed atakiem lotniczym".
IDF twierdzi, że śledził przemieszczanie się irańskich naukowców pracujących nad bronią nuklearną i "zlokalizował ich nowe miejsce pracy w tym obiekcie, co umożliwiło precyzyjne uderzenie w ten tajny kompleks".
W Minzadehei pracowali oni nad "rozwinięciem kluczowego elementu broni nuklearnej" - podał portal Times of Israel.
W oddzielnym oświadczeniu Siły Obronne Izraela podały, że od początku wojny siły powietrzne zniszczyły około 300 irańskich wyrzutni rakietowych.
Opracował Adam Styczek/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters