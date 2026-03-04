Dym nad Teheranem. Izrael poinformował o nowej fali ataków na Iran Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Baza o nazwie Minzadehei znajdowała się na zachód od Teheranu, częściowo pod ziemią - przekazał rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin.

Według IDF po 12-dniowej wojnie z czerwca 2025 r. Iran "nie wstrzymał swej wojskowej działalności nuklearnej i nadal rozwijał potencjał wymagany do broni jądrowej, przenosząc infrastrukturę do podziemnego obiektu chronionego przed atakiem lotniczym".

IDF twierdzi, że śledził przemieszczanie się irańskich naukowców pracujących nad bronią nuklearną i "zlokalizował ich nowe miejsce pracy w tym obiekcie, co umożliwiło precyzyjne uderzenie w ten tajny kompleks".

🎯 NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT SITE STRUCK



The covert ‘Minzadehei’ compound was used by a group of nuclear scientists who operated to develop a key component for nuclear weapons.



Using intelligence, the IDF tracked the activities at this new location, removing a key component… pic.twitter.com/xwXQud49gN — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026 Rozwiń Źródło: X

W Minzadehei pracowali oni nad "rozwinięciem kluczowego elementu broni nuklearnej" - podał portal Times of Israel.

W oddzielnym oświadczeniu Siły Obronne Izraela podały, że od początku wojny siły powietrzne zniszczyły około 300 irańskich wyrzutni rakietowych.

Wojna na Bliskim Wschodzie Źródło: PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek/ft