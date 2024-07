Ministerstwo zdrowia w Gazie poinformowało, że w ataku zginęło co najmniej 71 osób, a 289 zostało rannych. Wcześniej biuro prasowe Hamasu podawało, że w sobotnim ataku sił izraelskich zginęło lub zostało rannych co najmniej 100 osób, w tym członkowie cywilnej służby ratunkowej.

"Wszyscy męczennicy to cywile, a to, co się wydarzyło, to poważna eskalacja ludobójczej wojny, wspieranej przez stronę amerykańską, przy milczącym przyzwoleniu świata" - oznajmił Abu Zuhri, cytowany przez agencję Reutersa.