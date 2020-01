Poprosiła Putina, ten ją ułaskawił. Za uwolnienie Izraelki podziękował Netanjahu

Prezydent Rosji Władimir Putin ułaskawił Naamę Issachar, która w październiku 2019 roku została skazana na 7,5 roku więzienia za przemyt narkotyków - poinformował w środę Kreml. Premier Izraela Benjamin Netanjahu na spotkaniu z Putinem w Moskwie podziękował mu za szybką decyzję o uwolnieniu Izraelki. Według adwokata Issachar, opuściła już ona kolonię karną i wróciła do kraju.

Adwokat Issachar potwierdził w czwartek, że opuści ona Rosję i wróci do ojczyzny wraz z Netanjahu. Wcześniej, w czwartek rano, służby więzienne poinformowały, że kobieta opuściła kolonię karną w obwodzie moskiewskim.

Netanjahu podziękował Putinowi

Przebywający w czwartek w Moskwie premier Benjamin Netanjahu podziękował Putinowi za ułaskawienie Izraelki. - Chciałbym podziękować panu w imieniu całego narodu izraelskiego za szybką decyzję o uwolnieniu Naamy Issachar. To jest sprawa, która porusza nas wszystkich - powiedział Netanjahu, mówiąc o wdzięczności "z całego serca".

Premier Izraela zaproponował również Putinowi, by wspólnie omówić plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Netanjahu podkreślił, że prezydent Rosji jest "pierwszym przywódcą, z którym spotyka się po wizycie w Waszyngtonie i ogłoszeniu planu Trumpa". - Chciałbym z panem pomówić, poznać pańską opinię, zobaczyć, jak możemy zebrać wszystkie siły na rzecz pokoju i spokojnego życia w regionie - powiedział Netanjahu.

Issachar skazana na 7,5 roku więzienia za 10 gramów marihuany

Issachar odrzuca zarzut przemytu narkotyków i podkreśla, że nie próbowała wjechać do Rosji podczas tranzytu do Izraela z Indii i podczas krótkiego pobytu na moskiewskim lotnisku nie miała dostępu do swojego bagażu.