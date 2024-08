Do niedawna istniała praktyka zbiorowego zwalniania ze służby ultraortodoksyjnych mężczyzn studiujących w szkołach religijnych. Sąd Najwyższy orzekł pod koniec czerwca, że jest to bezprawne i nakazał ich wcielanie do armii. Jednak do komisji wojskowych zgłosiło się zaledwie kilkudziesięciu z trzech tysięcy ultraortodoksów, którzy otrzymali wstępne wezwanie.