Prezydent Izraela: decyzja o wstrzymaniu reformy sądownictwa właściwa, wzywam do poważnych rozmów

Izraelski rząd wstrzymuje plany wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości - ogłosił premier Benjamin Netanjahu. Do decyzji tej odniósł się prezydent Izaak Herzog, który wezwał do podjęcia dialogu i porozumień, "aby wyrwać Izrael z głębokiego kryzysu" - relacjonuje Times of Israel.