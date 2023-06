Zmarła 16. ofiara zamachu bombowego w restauracji. Przez 22 lata była w śpiączce

czytaj dalej

Wojna prezydenta Rosji Władimira Putina przeciwko Ukrainie to strategiczna porażka - ocenił w piątek sekretarz stanu Antony Blinken. Dodał, że "wiele osób wierzyło, że armia Rosji to druga armia świata". - Okazało się, że to druga armia na Ukrainie - powiedział.