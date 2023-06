Żelazna Kopuła dla Ukrainy? Premier Izraela odpowiada

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael nie zgodzi się na przekazanie Ukrainie przez USA izraelskiego systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła. - Istnieje ryzyko, że uzbrojenie może zostać zdobyte przez Rosjan i oddane Iranowi. Nie możemy do tego dopuścić - podkreślił.

Obawy o to, że to uzbrojenie zostanie przejęte przez Irańczyków są "całkowicie fikcyjnymi, spekulatywnymi założeniami" - skomentował ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk, cytowany przez "WSJ".

Żelazna Kopuła - czym jest?

Opracowany i produkowany w Izraelu system Żelazna Kopuła powstał dzięki finansowemu wsparciu Stanów Zjednoczonych, armia amerykańska ma też dwie baterie tego uzbrojenia - przypomniał portal Times of Israel. Jak dodał, władze izraelskie mają jednak prawo, by zablokować przekazanie przez USA ich baterii do krajów trzecich.