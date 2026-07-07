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Świat

Wrzucił granat hukowy do samochodu. Policja komentuje zachowanie funkcjonariusza

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Izraelskie Centrum Informacji o Prawach Człowieka na Terytoriach Okupowanych
Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Izraelskie Centrum Informacji o Prawach Człowieka na Terytoriach Okupowanych
Izraelska policja wszczęła dochodzenie po publikacji nagrania z monitoringu, na którym widać, jak funkcjonariusz straży granicznej wrzuca granat hukowy do samochodu na okupowanym Zachodnim Brzegu - informuje BBC. W środku byli ludzie, wszyscy przeżyli.

Na 44-sekundowym nagraniu opublikowanym w poniedziałek przez izraelską organizację praw człowieka B'Tselem widać, jak funkcjonariusz straży granicznej podchodzi do samochodu w palestyńskim obozie dla uchodźców Kalandia i krzyczy na osoby w środku. Po krótkiej wymianie zdań przez otwarte drzwi pojazdu rzuca granat hukowy i siłą je zamyka, gdy kierowca usiłuje uciec. Słychać wybuch i widać dym. Dwie osoby uciekają z samochodu, po czym funkcjonariusz wydaje się oddawać strzał z karabinu, gdy osłaniają się w geście samoobrony. Wszystkie osoby obecne w pojeździe przeżyły - podała B'Tselem.

Izraelska policja przekazała lokalnym mediom, że funkcjonariusz straży granicznej nie postępował "w zgodzie z procedurą", a sprawa zostanie objęta wewnętrznym policyjnym dochodzeniem.

Co się wydarzyło w obozie Kalandia

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas nalotu izraelskich sił zbrojnych na obóz Kalandia - podała wspomniana organizacja praw człowieka. Izraelscy żołnierze "dostrzegli bezpośrednie zagrożenie dla swojego życia" po tym, jak na terenie obozu "wybuchły gwałtowne zamieszki, w trakcie których zostali obrzuceni ogromną ilością kamieni" - przekazały władze Izraela brytyjskiemu nadawcy BBC.

Obóz Kalandia znajduje się w Ramallah, siedzibie rządu i administracji palestyńskiej i jednym z największym miast na Zachodnim Brzegu Jordanu. Miasto leży prawie 15 kilometrów na północ od Jerozolimy.

Źródło: BBC, tvn24.pl
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Tagi:
IzraelAutonomia PalestyńskaPrawa człowieka
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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