Świat Wrzucił granat hukowy do samochodu. Policja komentuje zachowanie funkcjonariusza Maciej Wacławik |

Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Izraelskie Centrum Informacji o Prawach Człowieka na Terytoriach Okupowanych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na 44-sekundowym nagraniu opublikowanym w poniedziałek przez izraelską organizację praw człowieka B'Tselem widać, jak funkcjonariusz straży granicznej podchodzi do samochodu w palestyńskim obozie dla uchodźców Kalandia i krzyczy na osoby w środku. Po krótkiej wymianie zdań przez otwarte drzwi pojazdu rzuca granat hukowy i siłą je zamyka, gdy kierowca usiłuje uciec. Słychać wybuch i widać dym. Dwie osoby uciekają z samochodu, po czym funkcjonariusz wydaje się oddawać strzał z karabinu, gdy osłaniają się w geście samoobrony. Wszystkie osoby obecne w pojeździe przeżyły - podała B'Tselem.

Watch footage of an Israeli police officer throwing a stun grenade into a Palestinian vehicle in Qalandiya camp



Last night (Sunday), Israeli forces raided Qalandiya Refugee Camp near Ramallah. During the raid, a Border Police officer was filmed abusing a Palestinian driver and… pic.twitter.com/xOkE7ktOIR — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 6, 2026 Rozwiń

Izraelska policja przekazała lokalnym mediom, że funkcjonariusz straży granicznej nie postępował "w zgodzie z procedurą", a sprawa zostanie objęta wewnętrznym policyjnym dochodzeniem.

Co się wydarzyło w obozie Kalandia

Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas nalotu izraelskich sił zbrojnych na obóz Kalandia - podała wspomniana organizacja praw człowieka. Izraelscy żołnierze "dostrzegli bezpośrednie zagrożenie dla swojego życia" po tym, jak na terenie obozu "wybuchły gwałtowne zamieszki, w trakcie których zostali obrzuceni ogromną ilością kamieni" - przekazały władze Izraela brytyjskiemu nadawcy BBC.

Obóz Kalandia znajduje się w Ramallah, siedzibie rządu i administracji palestyńskiej i jednym z największym miast na Zachodnim Brzegu Jordanu. Miasto leży prawie 15 kilometrów na północ od Jerozolimy.