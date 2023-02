Prezydent Izraela potępił "okrutny i brutalny" atak żydowskich osadników na Palestyńczyków

Żydowscy osadnicy spalili domy i samochody należące do Palestyńczyków w mieście Huwara na Zachodnim Brzegu, zaledwie kilka godzin po tym, jak terrorysta zabił w tym mieście dwóch izraelskich braci. Prezydent Izraela Isaac Herzog w poniedziałek potępił atak na Palestyńczyków, nazywając go "okrutnym i brutalnym". - To zbrodnicza przemoc wobec niewinnych - powiedział Herzog.

