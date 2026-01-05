Izrael zaatakował cele w Libanie. Naloty wymierzone w Hezbollah i Hamas

Ataki Izraela na cele w Libanie, grudzień 2025 roku Źródło: Reuters

Rzecznik izraelskiego wojska wydał w poniedziałek nakaz ewakuacji czterech wiosek we wschodnim i południowym Libanie przed planowanymi atakami. Poinformował, że armia planuje ataki na "infrastrukturę wojskową" Hezbollahu i Hamasu w wioskach Hammara i Ain el-Tineh w Dolinie Bekaa we wschodnim Libanie oraz Kfar Hatta i Aanan na południu kraju. Niedługo później ataki zostały przeprowadzone.

Wcześniej, w niedzielę, na północ od miasta Bint Dżubajl izraelski dron uderzył w samochód, zabijając dwie osoby. Izraelska armia podała w serwisie X, że byli oni "terrorystami z Hezbollahu", a ich działania naruszały zawieszenie broni. Wojsko opublikowało też nagranie z nalotu.

Izraelczycy przeprowadzili ataki na cele w Libanie, rzekomo związane z Hezbollahem, także w grudniu ubiegłego roku.

Liban zmaga się z rosnącą presją ze strony USA i Izraela do rozbrojenia Hezbollahu. Zgodnie z umową o zawieszeniu broni zawartą w listopadzie 2024 roku Hezbollah miał wycofać się z terytoriów przygranicznych, a Izrael - zaprzestać ataków na cele ugrupowania. Rząd Libanu zatwierdził na początku sierpnia 2025 roku popierany przez USA plan zmierzający do rozbrojenia Hezbollahu.

Hezbollah, Hamas i nieustający konflikt

Hezbollah to szyicka partia polityczna (szyizm to jeden z głównych nurtów islamu) i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran. Była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Hezbollah przez dekady kontrolował między innymi południe Libanu, tworząc tam swoiste państwo w państwie i z różną intensywnością walcząc z Izraelem.

Pozycja organizacji została znacznie osłabiona jesienią 2024 roku. Izrael przeprowadził wówczas szereg udanych operacji wojskowych i sabotażowych przeciw Hezbollahowi. Ranił wielu ich bojowników, detonując podmienione pagery. Zabił także ich lidera, a kilka dni później - jego następcę.

Z kolei Hamas to palestyńska organizacja (reprezentująca inny nurt islamu - sunnizm), która w 2007 roku przejęła władzę w Strefie Gazy, odcinając się od rządu Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu. 7 października 2023 roku bojownicy Hamasu zaatakowali południowy Izrael, zabijając 1219 izraelskich cywili i żołnierzy oraz porywając 251 osób. Wywołało to wojnę Izraela z Hamasem i izraelską okupację Strefy Gazy, które zakończyły się porozumieniem podpisanym w zeszłym roku.

