Izrael zaatakował cele w Libanie. Naloty wymierzone w Hezbollah i Hamas

Rzecznik izraelskiego wojska wydał w poniedziałek nakaz ewakuacji czterech wiosek we wschodnim i południowym Libanie przed planowanymi atakami. Poinformował, że armia planuje ataki na "infrastrukturę wojskową" Hezbollahu i Hamasu w wioskach Hammara i Ain el-Tineh w Dolinie Bekaa we wschodnim Libanie oraz Kfar Hatta i Aanan na południu kraju. Niedługo później ataki zostały przeprowadzone.
Wcześniej, w niedzielę, na północ od miasta Bint Dżubajl izraelski dron uderzył w samochód, zabijając dwie osoby. Izraelska armia podała w serwisie X, że byli oni "terrorystami z Hezbollahu", a ich działania naruszały zawieszenie broni. Wojsko opublikowało też nagranie z nalotu.
Izraelczycy przeprowadzili ataki na cele w Libanie, rzekomo związane z Hezbollahem, także w grudniu ubiegłego roku.
Liban zmaga się z rosnącą presją ze strony USA i Izraela do rozbrojenia Hezbollahu. Zgodnie z umową o zawieszeniu broni zawartą w listopadzie 2024 roku Hezbollah miał wycofać się z terytoriów przygranicznych, a Izrael - zaprzestać ataków na cele ugrupowania. Rząd Libanu zatwierdził na początku sierpnia 2025 roku popierany przez USA plan zmierzający do rozbrojenia Hezbollahu.
Hezbollah, Hamas i nieustający konflikt
Hezbollah to szyicka partia polityczna (szyizm to jeden z głównych nurtów islamu) i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran. Była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Hezbollah przez dekady kontrolował między innymi południe Libanu, tworząc tam swoiste państwo w państwie i z różną intensywnością walcząc z Izraelem.
Pozycja organizacji została znacznie osłabiona jesienią 2024 roku. Izrael przeprowadził wówczas szereg udanych operacji wojskowych i sabotażowych przeciw Hezbollahowi. Ranił wielu ich bojowników, detonując podmienione pagery. Zabił także ich lidera, a kilka dni później - jego następcę.
Z kolei Hamas to palestyńska organizacja (reprezentująca inny nurt islamu - sunnizm), która w 2007 roku przejęła władzę w Strefie Gazy, odcinając się od rządu Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu. 7 października 2023 roku bojownicy Hamasu zaatakowali południowy Izrael, zabijając 1219 izraelskich cywili i żołnierzy oraz porywając 251 osób. Wywołało to wojnę Izraela z Hamasem i izraelską okupację Strefy Gazy, które zakończyły się porozumieniem podpisanym w zeszłym roku.
Źródło: Reuters, Al-Dżazira, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters