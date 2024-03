Izrael wyśle do Kataru delegację na rozmowy pokojowe z Hamasem

Izrael zatwierdził w piątek plan ataku na miasto Rafah w Strefie Gazy, podtrzymując jednocześnie nadzieję na zawieszenie broni. Izraelskie władze planują wysłanie kolejnej delegacji do Kataru na rozmowy w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas.

Izrael zdecydował się wysłać swoją delegację do Ad-Dauhy w Katarze na negocjacje pokojowe z Hamasem - poinformowało w piątek biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu .

To ważna zmiana w podejściu do tych negocjacji, gdyż zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediacje – Stany Zjednoczone, Katar i Egipt – spotkały się z delegacją Hamasu.