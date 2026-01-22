Logo strona główna
Świat

Izrael zburzył siedzibę agencji ONZ w Jerozolimie. "Bezprecedensowy atak"

Rozbiórka UNRWA w Izraelu
W Izraelu wyburzono siedzibę agencji UNRWA
Źródło: Reuters
We Wschodniej Jerozolimie wyburzono siedzibę UNRWA, Agencji ONZ pomagającej palestyńskim uchodźcom. ONZ potępiło działania Izraela, nazywając je "bezprecedensowym atakiem". Izraelski minister wyburzanie Agencji nazwał natomiast "świętem".

We wtorek we Wschodniej Jerozolimie wyburzono siedzibę Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Na miejscu pojawiły się izraelskie siły bezpieczeństwa, które nadzorowały pracę buldożerów. Z ziemią zrównano łącznie kilka budynków.

Według relacji rzecznika UNRWA Jonathana Fowlera, izraelskie siły wkroczyły na teren kompleksu około godziny 7 rano, wyparły strażników i wprowadziły buldożery.

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"

Izrael burzy siedzibę agencji ONZ

W październiku 2024 roku izraelski parlament, Kneset, przyjął prawo przewidujące zakaz działania UNRWA w Izraelu i nakazał pracownikom Agencji opuszczenie budynku. Władze Izraela argumentują, że część pracowników agencji należy do grupy terrorystycznej Hamas i brała udział w ataku z 7 października 2023 roku. UNRWA podkreśla, że Izrael nie wskazał żadnych dowodów na te twierdzenia. Jednocześnie w związku z wprowadzonym prawem nie wykorzystywała budynku od początku 2025 roku.

Ponadto, władze miejskie Jerozolimy zarzuciły w zeszłym roku Agencji, że nie opłaciła podatków od nieruchomości. UNRWA oświadczyła, że teren należał do ONZ, i nie ma ona wobec władz miejskich żadnych długów.

Izraelskie MSZ zapewnia, że "przejęcie tego kompleksu przez władze Izraela zostało przeprowadzone zgodnie z prawem izraelskim i międzynarodowym". Resort stwierdził, że to państwo Izrael jest właścicielem kompleksu w Jerozolimie, UNRWA nie prowadzi już w nim działalności, a teren nie może korzystać z immunitetu. 

"Bezprecedensowy atak na agencję ONZ"

We wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił działania Izraela, wzywając do natychmiastowego wstrzymania rozbiórki. Szef UNRWA Philippe Lazzarini także potępił te działania, nazywając je "nowym poziomem otwartego i celowego lekceważenia prawa międzynarodowego". "To bezprecedensowy atak na agencję ONZ i jej siedzibę" - podkreślił w oświadczeniu na X. Zauważył, że Izrael rozpoczął też "kampanię dezinformacyjną na szeroką skalę" przeciwko UNRWA.

Sprawę skomentował rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni, który w środę ocenił, że decyzja władz Izraela o wejściu do budynków Agencji i rozpoczęciu ich wyburzania stanowi "poważny atak na agencję ONZ".

Tymczasem izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gvir opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, że znajduje się przed burzonym budynkiem. - To historyczny dzień, to święto - powiedział na nagraniu.

UNRWA

UNRWA powstała w 1949 roku, a jej celem jest pomoc około 700 tys. palestyńskich uchodźców, którzy uciekli lub przymusowo opuścili tereny późniejszego Izraela podczas wojny w 1948 roku. Szacuje się, że obecnie status uchodźcy palestyńskiego ma ok. 5,9 mln osób.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wielokrotnie apelował o likwidację UNRWA. Twierdził, że organizacja nie rozwiązuje, ale utrwala problem palestyńskich uchodźców, i wspiera "ideę prawa powrotu w celu zniszczenia Państwa Izrael".

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

