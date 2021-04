"To wszystko stało się w ułamku sekundy. Ludzie się przewracali, deptali nawzajem"

Ruszyliśmy na pomoc i wówczas zobaczyliśmy ciała - opowiadał jeden ze świadków tragicznego w skutkach wybuchu paniki w czasie żydowskiego święta Lag Ba-Omer na górze Meron. - To była tragedia, ludzie się przewracali, deptali nawzajem - relacjonował jeden z uczestników uroczystości. - Radość zamieniła się w żałobę, światło w głęboką ciemność - mówił pielgrzym o imieniu Icchak. Zginęły co najmniej 44 osoby, a wiele innych zostało rannych.

W czasie uroczystości związanych z żydowskim świętem Lag Ba-Omer, które odbywały się na górze Meron w północnym Izraelu, wybuchła panika , w wyniku której co najmniej 44 osoby poniosły śmierć, a ponad setka została ranna. Według niektórych źródeł w uroczystościach ku czci rabina Szymona Bar Jochai, mędrca i mistyka z II wieku, który został pochowany na górze Meron, mogło wziąć udział od kilkudziesięciu, do nawet 100 tysięcy osób, głównie ortodoksyjnych żydów. Uroczystości mają tradycyjnie radosny charakter. Zebrani świętują w rytmie muzyki, tańczą, śpiewają i skaczą.

Nie jest jasne, co było przyczyną tragedii. Początkowe doniesienia mówiły o zawaleniu się jednej z trybun, jednak według służb ratowniczych i policji przyczyną było przepełnienie widowni. "Times of Israel", powołując się na przedstawiciela policji, podał, że dziesiątki uczestników poślizgnęły się, spadając na ludzi stojących niżej, co wywołało "efekt domina".