Wybuch paniki w czasie żydowskiego święta. Reuters: co najmniej 44 ofiary śmiertelne, wielu rannych 

Co najmniej 44 osoby zginęły, a wiele kolejnych zostało rannych w wyniku paniki, która wybuchła w czasie uroczystości Lag Ba-Omer na górze Meron w północnym Izraelu - poinformowała w piątek agencja Reutera. Powody wybuchu paniki nie są jasne. Premier Benjamin Netanjahu nazwał to zdarzenie "straszną katastrofą" i zaapelował o modlitwę w intencji ofiar.

Do zdarzenia doszło w czasie święta religijnego Lag Ba-Omer na północnej górze Meron. Było to pierwsze tak duże wydarzenie od czasu rozwinięcia się epidemii COVID-19 w Izraelu. Według niektórych źródeł w uroczystościach ku czci rabina Szymona Bar Jochai, mędrca i mistyka z II wieku, który został pochowany na górze Meron, mogły wziąć udział dziesiątki tysięcy osób, głównie ortodoksyjnych Żydów.

"To wszystko stało się w ułamku sekundy. Ludzie się przewracali, deptali się nawzajem"

Początkowo sugerowano, że w trakcie uroczystości zawaliła się jedna z trybun dla gości, jednak służba medyczna Magen David Adom (MDA) wyjaśniła, że do tragedii doszło po wybuchu paniki. Źródło w policji poinformowało dziennik "Haaretz", że wszystko zaczęło się, gdy jeden z uczestników poślizgnął się na schodach. - To wszystko stało się w ułamku sekundy. Ludzie się przewracali, deptali się nawzajem. To była tragedia - mówił jeden ze świadków, którego cytowało BBC.