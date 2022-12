Benjamin Netanjahu o zawarciu porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu Izraela

czytaj dalej

Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych. Po spotkaniu z Joe Bidenem w Białym Domu wystąpił razem z nim na konferencji prasowej. Choć wojna z Rosją oznacza dla Ukraińców i ukraińskiego prezydenta ogrom cierpienia i smutku, to w środę po jednym, bardzo bezpośrednim pytaniu ukraińskiej dziennikarki o rodzaje dostarczanej broni, nie zabrakło też śmiechu. Krótka odpowiedź Bidena i reakcja Zełenskiego pokazała z jednej strony to, z czym mierzą się Ukraińcy oraz pomagające im kraje, a z drugiej wyraźną bliskość przywódców i łatwość, z jaką Zełenski potrafi dotrzeć do opinii publicznej.