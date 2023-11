Roboty, bomby gąbkowe, wszystkowidzące czujniki. Izrael testuje w walkach z Hamasem nowe technologie

Izrael posiada jedną z najlepiej uzbrojonych armii na Bliskim Wschodzie, opracowującą także własne technologie wojskowe. Trwająca operacja w Strefie Gazy jest okazją do przetestowania wielu z nowoczesnych rozwiązań w warunkach bojowych, m.in. robotów bojowych i rozpoznawczych. Technologie te mają zminimalizować straty ludzkie w walce z przeciwnikiem ukrywającym się w terenie miejskim.

Zgodnie z danymi Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Izrael ma zazwyczaj ok. 170 tys. żołnierzy w służbie czynnej, do obecnej fazy konfliktu powołał dodatkowo ponad 300 tys. rezerwistów. Na wyposażeniu armii Izraela znajdują się m.in. myśliwce piątej generacji F-35 oraz baterie obrony przeciwrakietowej Patriot. Siły Obronne Izraela (IDF) posiadają też zaprojektowane specjalnie na jejpotrzeby czołgi Merkawa czy wozy opancerzone Eitan i Namer.

Izrael testuje broń

Bomby gąbkowe

Jedną z nowych broni na wyposażeniu IDF są tzw. bomby gąbkowe. To "granaty chemiczne" pozbawione materiałów wybuchowych. Zawartość "bomby" to dwie ciecze oddzielone w plastikowym pojemniku metalową przegrodą. Po jej usunięciu związki mieszają się, doprowadzając do nagłej eksplozji szybko twardniejącej piany.